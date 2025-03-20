EHLİYETİ İPTAL EDİLECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren gelişmeyi açıkladı. Motosiklet kazalarının önüne geçilmesi adına hazırlanan eylem planında caydırıcı cezaların bulunduğunu dile getirerek, bir yılda 6 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyetinin iptal edileceğini ve 80 bin lira cezai işlem uygulanacağını belirtti.

“1 KURAL 1 ÖMÜR” EYLEM PLANI

İstanbul Fuar Merkezi'nde organize edilen MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı “Bir Kural 1 Ömür” eylem planını duyurdu.

TRAFİKTE BUNU YAPAN YANDI

Türkiye genelinde motosiklet kaza sayısının arttığını belirten Bakan Yerlikaya, özellikle aşırı hız, kasksız sürüş, akrobatik hareketler ve trafikte yarış yapma gibi ihlallerin kazalardaki en büyük etken olduğunu vurguladı. Bu bağlamda hazırlanan cezai düzenleme taslağı, TBMM'de kabul edilmesinin ardından yasalaşacak ve çok daha sıkı denetimler uygulanacak.

47 BİN TL CEZASI VAR

Yeni düzenleme ile birlikte trafikte akrobatik hareketler yapan ya da trafikte yarışa katılan motosiklet sürücüleri 47 bin TL para cezası ödeyecek. Ayrıca 2 yıl boyunca ehliyetlerini kaybedecekler ve 60 gün trafikten men edilecekler. Yerlikaya, Türkiye'de motosiklet sayısının 2023 yılında 2022'ye kıyasla 1 milyon artarak 5,1 milyon, 2024'te ise 1,2 milyon artışla 6,3 milyon olduğunu açıkladı.