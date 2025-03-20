Çorum Merkez Atçalı Köyü nüfusuna kayıtlı olup, uzun yıllardır Hollanda’ya ikamet eden Mustafa Zorlu (84) vefat etti.

Asiye Zorlu’nun eşi, Satı Zorlu, Ali Zorlu, Sevgi Mülazım, Sefa Zorlu ve Hasan Zorlu’nun babaları, merhum dede Cuma Zorlu, merhume Kevser Zorlu, merhum Ali Rıza Zorlu ve Hatem Zorlu’nun kardeşi Mustafa Zorlu, Hollanda’da Hakka yürüdü.

Mustafa Zorlu’nun cenazesi Hollanda’dan Türkiye’ye getirildi. Cenaze, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Atçalı Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi