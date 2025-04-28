Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılının ilk üç ayında trafik cezası sayısında dikkat çeken bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 182 bin olan ceza sayısı, bu yıl yüzde 59 oranında artarak 8 milyon 224 bin 885'e çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 1 Ocak-24 Nisan arasında hız ihlali nedeniyle 2 milyon 126 bin 384 işlem yapılırken, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aracılığıyla ise 1 milyon 992 bin 787 ceza kesildi.

Trafik cezalarına yüzde 44 oranında zam geldi

Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2025 yılı itibarıyla trafik cezalarına yüzde 44 oranında zam geldi. En düşük ceza tutarı, emniyet kemeri takmayan sürücüler için 993 TL olarak belirlenirken, hız sınırını aşan sürücüler için kesilen cezalar 2.168 TL ile 9.268 TL arasında değişiyor. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara uygulanan en yüksek ceza ise 47.842 TL'ye ulaştı. Bunun yanında, sahte plaka kullanan sürücüler 46.302 TL, alkollü araç kullananlar ise 9.281 TL ile 18.678 TL arasında değişen cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Trafik ceza gelirleri 100 milyar TL'yi aşabilir

2024 yılında toplam 64 milyar 352 milyon TL trafik cezası kesilirken, 2025 yılı için hedeflenen ceza geliri 68 milyar TL olarak belirlendi. Ancak yılın ilk çeyreğindeki hızlı artış, bu rakamların aşılabileceğine işaret ediyor. Özellikle yaz aylarında trafik ihlallerinin ve buna bağlı cezaların artması beklendiği için, yıl sonunda toplam trafik ceza gelirlerinin 100 milyar TL'yi aşabileceği öngörülüyor. İlk üç aydaki yüzde 59’luk artışın yıl geneline yayılması durumunda, ceza sayısının 45 milyonu geçebileceği ifade ediliyor.

Yeni düzenleme yolda

Öte yandan, trafik cezalarına ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığının sürdüğü biliniyor. Tasarı kapsamında; hız aşımı, kırmızı ışık ihlali, şerit ihlali ve hatalı sollama gibi temel trafik suçlarında cezaların daha da ağırlaştırılması planlanıyor. Ayrıca, aynı türden ihlallerin zincirleme şekilde tekrarlanması halinde 'arttırıcı sebep' uygulanarak ceza miktarlarının daha da yükselmesi gündemde yer alıyor.