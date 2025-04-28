CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Çorum’da “Hak - Hakuk ve Adalet Mitingi”ne katılacağını bildirdi.

Dinçer Solmaz’ın verdiği bilgiye göre; Cemal Enginyurt, yarın (29 Nisan 2025 Salı günü) saat 20.00’de Fenomen AVM karşısında bulunan Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı’ndan başlayıp Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan yürüyüş ve mitinge katılarak Çorum halkına hitap edecek.

Solmaz, Enginyurt’un katılımı ile gerçekleştirilecek mitinge tüm Çorum halkını davet etti.

Ünlü siyasetçi Enginyurt, geçtiğimiz Şubat ayında ilimize gelmiş, bazı ziyaret ve programlara katılmıştı. Enginyurt, Çorum halkının yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanmıştı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ