LÖSEV tarafından her yıl geleneksel olarak YEDAŞ Genel Müdürlük binasında kurulan yardım standı, bu yıl da büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavi ve yaşam giderlerine katkı sağlamak üzere LÖSEV’e bağışlandı.

Toplumsal dayanışmayı teşvik eden bu anlamlı etkinlik, her yıl düzenli olarak yapılıyor. YEDAŞ çalışanlarının gönüllü olarak yoğun ilgi gösterdiği stantta, her bir alışveriş, lösemili çocukların yaşamına umut olmak adına önemli bir adıma dönüştü.

LÖSEV yetkilileri de bu destek karşısında YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi’ye bir teşekkür sertifikası takdim ederek, gösterilen duyarlılığa dikkat çekti.

YEDAŞ, yalnızca insan odaklı projelere değil; doğayı, çevreyi ve tüm canlıları kapsayan bütüncül bir yaklaşımı benimseyerek çeşitli alanlarda sürdürülebilir katkı sunmayı hedefliyor. LÖSEV iş birliğiyle yürütülen bu gönüllü destek çalışması da, bu anlayışın önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor.

Editör: SELDA FINDIK