1 Mayıs için DİSK, TÜRK-İŞ ve KESK İş tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce alınan miting kararı gereği 2 bini aşkın işçi ve emekçi, saat 10.30’da Pirbaba Parkı’nda toplandıktan sonra miting alanı olan Saat Kulesi’ne yürüdü.

1 Mayıs mitinginde işçiler, kamu emekçileri, gençler, kadınları ve emekliler olmak üzere toplumun değişik kesiminden birçok vatandaş, attıkları sloganlar ve pankartlarla iktidarın uyguladığı ekonomi politikasına tepki gösterdiler.

İşsizlik ve yoksulluğa, iş cinayetlerine, belediye atanan kayyumlara, gözaltı ve tutuklamalara karşı çıkan emekçiler, barış, demokrasi, adalet ve bağımsız demokratik Türkiye talebini dile getirdiler.

Saat Kulesi önünde başlayan 1 Mayıs mitingine başta sendikalar olmak üzere demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler de kitlesel bir şekilde destek verdi.

1 Mayıs mitingine Türk-İş’e bağlı Toleyis, Tez Koop-İş, Yol-İş, Yozgat’ın Bahadın Belediyesi’nde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi kamu emekçileri, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, DİSK, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen, Tarım Orkam-Sen, SES, CHP, Dem Parti, EMEP ve Sol Parti katılırken, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da yürüyüşte hazır bulundu.

“1 MAYIS HER YERDE SERMAYEYE VE ONUN İKTİDARINA KARŞI GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMENİN ENERJİSİYLE DE KUTLUYORUZ”

“Faşizme ölüm halka hürriyet”, “Genel grev, genel direniş”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz” gibi sloganların atıldığı mitingde 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan DİSK/Emekli-Sen Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın, “1 Mayıs’ı halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği arasındaki farkın, tek sesli medyanın propaganda yayınlarıyla perdelenmek istendiği, üstü örtülemeyen hakikate dair çığlıkların baskı ile, şiddet ile, sansür ile, zor ile bastırılmak istendiği, hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkesin bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıp tutuklandığı günlerde kutluyoruz.

Ama aynı zamanda 1 Mayıs’ı yerel seçimlerde ortaya çıkan değişimin, sömürüye ve baskıya karşı sesimizi yükseltmenin, birleşe birleşe kazanmanın, yolumuzu mücadele ile açmanın, gücümüzü ve kararlılığımızı göstermenin enerjisiyle kutluyoruz. Çünkü 1 Mayıs her yerde sermayeye ve onun iktidarına karşı gücümüzü göstermenin enerjisiyle de kutluyoruz” dedi.

Aydın’ın ardından Türk-İş adına TOLEYİS İl Başkanı Nihat Tekin, KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet ve Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma da birer konuşma yaparak işçi ve emekçilerin taleplerini dile getirdiler.

Davul-zurna eşliğinde güle-oynaya, sloganlar atarak Saat Kulesi önüne gelen işçi ve emekçiler, burada yapılan konuşmaların ardından olaysız bir şekilde dağıldılar.