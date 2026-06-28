2016 yılında Derik ilçesinde şehit olan Uzm. J. V. Kad. Çvş. Oğuz Emre Erkoç için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Duygu dolu anların yaşandığı programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve protokol üyeleri katıldı.

Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerifin okunmasının ardından, şehit Oğuz Emre Erkoç başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahraman şehitler için dualar edildi.

Muhabir: Haber Merkezi