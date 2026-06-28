AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen Haziran ayı olağan toplantısına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile çok sayıda parti yöneticisi katıldı.

Haziran ayı boyunca yürütülen teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve yol haritası da istişare edildi. İl Başkanı Yakup Alar, toplantıda yaptığı konuşmada teşkilatın kararlılığına vurgu yaptı.

Alar, “AK Parti teşkilatları olarak milletimize hizmet yolunda aynı azim, kararlılık ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Toplantımıza katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ