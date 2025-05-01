Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ ve bağlı kuruluşlardan İller Bankası (İLBANK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021-2022 yılı hesaplarını ele aldı.

Komisyondaki sunumda konuşan İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, bankanın sağladığı dış krediler hakkında bilgi verdi. Türk, İLBANK tarafından kullandırılan dış kredilerin tamamının uzun vadeli ve düşük faizli olduğunu vurgulayarak, bu kredilerin kalkınma projelerinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Banka'nın sadece kredi mekanizmalarıyla değil, Avrupa Birliği (AB) hibeleriyle kredilerin birlikte harmanlandığı karma finansman modeliyle yerel yönetimlere destek olduğunu anlatan Türk, Bakanlığın Bölgesel Eylem planları kapsamında yerel yönetimlerle birlikte iklim değişikliği etkilerini en aza indirecek projelerle etkin ve verimli bir mücadeleyi de ortaya koymaya başladıklarını söyledi. Yaşanan doğal afetlerde zarar gören altyapı ve üstyapı tesislerinde meydana gelen zararların giderilmesi için her türlü desteği temin ettiklerini aktaran Türk, şunları kaydetti:

"Bakım, onarım ve yeniden inşa görevi kapsamında genel bütçeden ve Bankamız karından hibe ödenekler sağladık. Deprem ve sel gibi afetler için protokoller kapsamında genel bütçeden aktarılan ödenekler ve Bankamız yardımlarıyla 9 milyar lira finansman sağladık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının hazırladığı deprem raporu çerçevesinde uluslararası finansman teminiyle deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda da ilk etapta, depremden etkilenen illerimizin yerel yönetimlerin çevresel altyapı yatırımları için uluslararası finans kuruluşlarından 96 milyar lira finansman tahsis ettik."

Türk, deprem bölgesindeki altyapı çalışmaları kapsamında 13 milyar lira maliyetli 128 işi tamamladıklarını, 38 milyar lira maliyetli 53 işin devam ettiğini ve 67 milyar lira maliyetli 102 işin planlama aşamasında olduğunu belirterek, "Deprem altyapı çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz yoğun ve hızlı şekilde devam etmektedir. 2025 yılı ortasında, birkaç ay sonra bölgenin altyapı sorunlarının önemli bir kısmı çözülmüş olacak" diye konuştu.

238 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da komisyonda yaptığı sunumda, kalkınma planı ve eylem planlarının öngördüğü çerçevede şehirlerin kentsel gelişim ve kent fonksiyonları göz önüne alınarak sosyal konut yapımı, şehirlerin imarı, yeni yaşam alanlarının geliştirilmesi, depreme maruz kalan bölgelerde konut ihtiyacının karşılanması ve yeşil alanların çoğaltılması noktasında önemli bir süreci yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedeflerini esas alarak vatandaşların uygun fiyatlı konut edinmesi yolunda önemli başarılar sağlandığını dile getiren Sungur, "Bu doğrultuda bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaşılarak sosyal konut başta olmak üzere kentsel dönüşüm, afet sonrası konut üretimi, millet bahçeleri, sosyal donatı ve yurt dışı uygulamaları ile dünyanın örnek aldığı sosyal konut modeli ortaya konmuştur. TOKİ'nin konut üretimdeki payı yüzde 11,7'ye, konut satışındaki payı da yüzde 12,5'a çıkartılmıştır" bilgisini verdi.

Sungur, bu yıl içinde yapılması planlanan yeni konut kampanyasının da özellikle sosyal konut ihtiyacının karşılanması ve konut piyasasının regüle edilmesi noktasında önemli bir sosyal şehircilik projesi olacağını vurgulayarak, projenin sosyal ve mekansal alandaki gelişmeler ve mahalle kavramındaki değişimler göz önüne alınarak; yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkilerini ve mahalle konseptini gözeten, teknik ve tasarım açısından geliştirilmiş, kaliteli ve güvenli yapıları içereceğini kaydetti.

Sungur, 2024'te 154 bini deprem konutu olmak üzere toplam 213 bin 800 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini, 126 bin konutun tesliminin yapıldığını bildirdi. Bu yılın ilk 4 ayında ise toplam 92 bin 744 konutun ihalesinin yapıldığını, yıl sonuna kadar 217 bin konutun ihalesinin planlandığını belirten Sungur, sözlerini şöyle sürdürdü:"TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalaması 70 bin olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında bu rakam 3 katına çıkarılmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacaktır. Halen 1400 şantiyede toplam 371 bin konut ile diğer bina ve donatıların inşaatı devam etmekte olup, TOKİ projelerinde yaklaşık 238 bin kişi istihdam edilmektedir."