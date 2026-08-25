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ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda gerçekleştirilen törenin ardından Burak Boztepe’nin cenazesi Sarımbey Köyü’ne götürüldü. Burak Boztepe, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

Törene ailesi, yakınları, sevenleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz; Yeni Parti ve CHP yöneticileri, KGK Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Odabaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ailesi ve sevenleri katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem merkez ilçe başkanlarından merhum iş insanı Kadir Boztepe’nin oğlu olan Burak Boztepe için dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda cenaze töreni düzenlendi.

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