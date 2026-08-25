Antalya’da 70 yaşında hayatını kaybeden Çorum Barosu avukatlarından Uğur Ulusoy’un cenazesi bugün toprağa verildi.

Bağ-Kur ve SGK eski İl Müdür Yardımcısı Nebahat Ulusoy’un eşi, Şafak ve Ufuk Ulusoy’un babaları, Sıla Ulusoy’un kayınpederi, merhum Bektaş Ulusoy’un oğlu, merhume Nevin Çınar, Muharrem Ulusoy ve Abbas Ulusoy’un ağabeyleri olan Av. Uğur Ulusoy için önce Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda rızalık alma erkânı düzenlendi.

Buradaki törene, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz başta olmak üzere parti yöneticileri, Baro yöneticileri, avukatlar, aile dostları ve sevenleri katıldı.

Uğur Ulusoy’un cenazesi daha sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Çorum Barosu camiasına başsağlığı diler.