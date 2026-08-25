Çorum Ticaret Borsası tarafından Karacaköy’de hayata geçirilecek tarımsal depo, idari bina ve plaka okuma sistemli kantar projesinin ihale süreci tamamlandı. En uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalanırken, yatırımın Çorum tarım sektörüne önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Ticaret Borsası’nın Karacaköy’de gerçekleştireceği yatırım projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Çorum Merkez ilçeye bağlı Karacaköy’de bulunan taşınmaz üzerinde yapılacak 3 bin metrekare tarımsal amaçlı depo, 360 metrekare idari bina ve plaka okuma sistemli kantar yapım işi için yürütülen teklif ve değerlendirme süreci tamamlandı.

Yapım işi için rekabetin ve katılımın en üst düzeyde sağlanması amacıyla Basın İlan Kurumu aracılığıyla tüm isteklilere açık çağrı yapıldı. Çağrı sonucunda üç firma teklif sundu.

İnşaat Satın Alma Komisyonu huzurunda gerçekleştirilen toplantıda, sürecin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi amacıyla tüm işlemler sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alındı. Kapalı zarf usulüyle sunulan teklifler komisyon tarafından açılarak değerlendirildi.

Kapalı zarf tekliflerinin incelenmesinin ardından üç istekli de açık eksiltmeye davet edildi. Birden fazla tur halinde gerçekleştirilen açık eksiltme sonunda firmaların nihai teklifleri alınarak süreç tamamlandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda en uygun teklifi veren Dalgıçlar Hazır Beton Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına karar verildi.

“DAHA NİTELİKLİ HİZMET SUNACAĞIZ”

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, yatırımların her aşamasında şeffaflık, rekabet, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile kurumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte modern depolama alanları, idari hizmet birimleri ve teknolojik altyapıya sahip plaka okuma sistemli kantarın hizmete sunulacağını ifade eden Özkubat, bu sayede üyelere, üreticilere ve Çorum tarım sektörüne daha etkin ve nitelikli hizmet verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Özkubat, yatırımın Çorum’a, üreticilere ve Ticaret Borsası üyelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK