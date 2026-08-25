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Adıyaman Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Koç, asrın felaketi 6 Şubat 2023 depreminde Hatay'da, Adıyaman'da ve Malatya'da görev yaptı.

Niğdeli olan Kaymakam Koç, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2022 yılında mezun oldu.

Kaymakam Koç, İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı oluru doğrultusunda Bayat'ta yeni görevine başladı.

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