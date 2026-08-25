Alınan bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Y.N'den (35) haber alamayan meslektaşları ve yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Y.N'nin Günhan Mahallesi'ndeki evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis memurunun cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.