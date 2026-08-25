Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında 2026 yılı çalışmaları ele alınırken, 2027 yılı projeleri, ÇKS başvuruları, tarımsal üretim planlaması ve üreticilere yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şube ve İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, İl Müdürü Hasan Taş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, birimler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların çözümü ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması konuları ele alındı.

Toplantının gündeminde 2026 yılı projelerinin gerçekleşme oranları ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ile 2027 yılına yönelik proje teklifleri yer aldı. Ayrıca Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2027-2031 Stratejik Planı kapsamında yürütülecek çalışma ve faaliyetler de görüşüldü.

ÇKS HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları kapsamında yapılacak hazırlıkların da değerlendirildiği toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve B-Reçete uygulamaları ele alındı.

Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele, su verimliliği, gıda denetimleri ve Cuma Buluşmaları kapsamında yürütülen bilgilendirme ve yayım faaliyetleri de toplantının diğer gündem başlıkları arasında yer aldı.

Toplantıda ayrıca anız ve tarla yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile bu konuda yürütülecek bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi