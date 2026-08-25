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Beşiktaş maçı öncesinde sakatlığı bulunan Cemali’nin tedavisi sürerken, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kyziridis de cezalı.

Edinilen bilgilere göre, tesislerde gerçekleştirilecek haftanın ilk antrenmanı saat 18.00’de başlayacak.

İlk kez yer aldığı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’ndeki ilk iç saha maçında Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Arca Çorum FK’da gözler 31 Ağustos’ta Beşiktaş’la deplasmanda oynanacak maça çevrildi. Kırmızı-siyahlı takım 2 günlük iznin ardından bugün yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

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