Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin ilk 2 haftasında Galatasaray’la 2-2 berabere kalıp evinde Kasımpaşa’ya 1-0 kaybeden Arca Çorum FK’da belirgin şekilde hissedilen sağ kanat transferi için önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 2 takımlarından Pua FC forması giyen 22 yaşındaki Giovani Versini’nin kırmızı-siyahlı formaya yakın olduğu belirtildi.

3.8 MİLYON EURO BONSERVİS

Fransız basınında da yer alan haberlere göre, Arca Çorum FK, Giovani Versini’nin transferi için Pau FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Çorum ekibinin, Almanya’nın Köln takımının da talip olduğu Giovani Versini’nin bonservisine 3 milyon 800 bin Euro ödeyeceği kaydedildi.

Giovani Versini, geçen sezonki performansıyla Ligue 2’nin en iyi kadrosuna seçilmişti.

Arca Çorum FK’nın Giovani Versini transferini açıklaması bekleniyor.