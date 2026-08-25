30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında Çorum’un Millî Mücadele yıllarındaki rolünün ele alınacağı söyleşi düzenlenecek.

Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilecek programda, şehrin Millî Mücadele dönemindeki katkıları ve üstlendiği görevler tarihî bilgiler ışığında ele alınacak.

“Millî Mücadele’de Çorum – Vatan İçin, İstiklal İçin” başlığıyla düzenlenecek söyleşinin konuğu, araştırmacı-yazar Mustafa Özcanbaz olacak.

Söyleşide, Çorum halkının Millî Mücadele’ye verdiği destek, cephelere gönderilen mühimmat ve erzak yardımları ile dönemin Çorum’unda yaşanan önemli gelişmeler konuşulacak. Programda, Millî Mücadele’nin şehirdeki yansımaları ve Çorum’un bağımsızlık mücadelesine sunduğu katkılar da değerlendirilecek.

28 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR