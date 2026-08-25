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ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Çorum eşrafından merhum Niyazi Aydın ile merhume Halide Aydın’ın oğulları, Fenerbahçe’nin eski asbaşkanlarından merhum Eşref Aydın’ın yeğeni, Zeynep Aydın’ın eşi, Amerika’da yaşayan Gönül Aydın Reymont’un babası, Eczacı Güler Kurt’un ve Nur Aydın’ın kardeşleri, Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden, eski milli futbolcu, merhum İsmail Kurt’un kayınbiraderi olan Dr. Mutlu Aydın’ın cenazesi, yarın (26 Ağustos 2026 Çarşamba günü) ikindi namazından sonra İzmir’de toprağa verilecek.

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