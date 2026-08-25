Çorum Belediyesi tarafından Cumartesi Pazarı’nda başlatılan çalışmalar kapsamında geçici olarak Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerine taşınan köylüler yeni yer istiyor.

Cumartesi Pazarı’nda başlatılan çalışma kapsamında pazarcı esnafının Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerindeki yeni yerine yerleştirildiğini söyleyen bazı vatandaşlar Belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Kendilerinin köylerinden topladıkları ürünleri getirerek pazarda sattıklarını ancak geçici düzenleme kapsamında pazarcı esnafının etrafına değil de aynı caddenin en sonuna doğru neredeyse Hoyhoy Tepe’ye yakın bir yere yerleştirildikleri için satış yapamadıklarını söyleyen köylü vatandaşlar yeni yer talebini dile getirdi.

Belediye binası önünde toplanarak sorunlarını dile getiren ve yerel yönetimler ile esnaf temsilcilerinin sorunlarına çözüm üretmesini beklediklerini vurgulayan vatandaşlar pazara ürün getiren köylülerin yolun sonuna doğru mevcut pazar yerinden 1.5 kilometre ulaşılamaz bir noktaya sürüldüğünü, ayrıca geçici yerin altyapı ve ulaşım sorunları olduğunu, bunun da müşteri kaybına neden olduğunu bildirdi.

Pazara getirdikleri ürünleri satamadıklarını, mazot parasını bile çıkaramadan tezgah kapatmak zorunda kaldıklarını anlatan köylü vatandaşlar ne bir çeşmenin ne de insani bir tuvaletin bulunmadığı alanda adeta Orta Çağ şartlarında satış yapmaya zorlandıklarını, asıl skandalın ise esnafın hakkını savunması gereken temsilcilerin sesinin çıkmaması olduğunu dile getirdiler.

Köylü vatandaşlar Belediye, Ziraat Odası ve Pazarcılar Odası yetkililerinden sorunlarına çözüm beklediklerini, saha incelemesi yapılacağı ve “Cumartesi gününe kadar yetişeceği” vaadinde bulunan yetkililerin sözleri dertlerine derman olmadığını, insani şartlarda çalışabilecekleri merkezi bir çözüm talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi