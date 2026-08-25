Çorum ve İstanbul’daki ofislerinde 1.000’den fazla kişiyi istihdam eden Türkiye’nin en büyük ihracat ve sanayi kuruluşlarından olan Bilsar, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkemenin 2026/828 Esas sayılı dosyasında görülen konkordato davasında, Bilsar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Bilsar Dış Ticaret A.Ş. ile Selman Safi Bilal ve Süha Bilal hakkında 20 Ağustos 2026 saat 16.00 itibarıyla geçerli olmak üzere geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı alındı.

Mahkeme, konkordato sürecinin yürütülmesi amacıyla Yeminli Mali Müşavir Ayhan Şahin, Yeminli Mali Müşavir Okan Can ve Hukukçu Avukat Abdullah Volkan Altın’ı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Alacaklılara 7 günlük süre

Mahkeme ilanında, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçe sunarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri belirtildi.

Alacaklıların bu süre içerisinde konkordato talebinin reddini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.

Duruşma 18 Kasım’da

Konkordato dosyasının ön inceleme duruşmasının 18 Kasım 2026 saat 13.30’da yapılmasına karar verildi.

Verilen kararın şu aşamada geçici mühlet niteliğinde olduğu, konkordatonun kesin olarak kabul edildiği anlamına gelmediği belirtildi.