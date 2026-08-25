Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda destek sağlanacak. Program, vatandaşların istihdama katılımına da katkı sunacak.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sezgin Saraçoğlu arasında, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda destek sağlanması hedeflenirken, program aracılığıyla vatandaşların istihdama katılımına da katkı sunulacak.

Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülecek çalışmaların yanı sıra, TYP kapsamında sağlanacak istihdam imkanlarının vatandaşlara da destek olması amaçlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi