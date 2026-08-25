Üniversite Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, dün başlayan başvurular 7 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Adayların başvurularında; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, lisans ve lisansüstü diploma belgeleri, yabancı dil belgesi, kimlik fotokopisi, fotoğraf, adli sicil belgesi ve Akademik Yükseltme ve Atama Formu gibi belgeleri sunmaları gerekiyor.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular, ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Posta veya kargo yoluyla yapılacak başvurularda belgelerin 7 Eylül 2026 tarihine kadar ilgili akademik birime ulaşmış olması gerekiyor.

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Adayların ayrıca Akademik Yükseltme ve Atama Formu'nu doldurarak ıslak imzalı çıktısını başvuru dosyasına eklemeleri ve elektronik formatındaki dosyayı da belirtilen e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.