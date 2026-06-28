Çorum önceki dönem Belediye Başkanı ve 22. Dönem Milletvekili Av. Muzaffer Külcü'nün eşi, eğitimci Hatice Külcü tarafından kurulan Bilge Çocuk Montessori Anaokulu, yoğun katılımla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi No 52 adresindeki açılış törenine Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Hatice Külcü ile eşi Muzaffer Külcü, programa katılan misafirleri kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi.



“SADECE BİR OKUL DEĞİL”

Açılışta konuşan Bilge Çocuk Montessori Anaokulu'nun kurucusu Hatice Külcü, yalnızca bir eğitim kurumu açmadıklarını, çocukların güven içinde büyüyebileceği, özgürce öğrenebileceği ve potansiyellerini keşfedebileceği bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıllık titiz bir hazırlık sürecinin ardından okulun hayata geçirildiğini belirten Külcü, projenin her aşamasında "Kendi evladımız için en iyisi neyse, burada eğitim alacak çocuklarımız için de onu nasıl sağlayabiliriz?" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Montessori eğitim anlayışını merkeze aldıklarını vurgulayan Külcü, okulun tüm tasarımında doğallığı esas aldıklarını belirterek, "Sınıflarımızda yapay ve fabrikasyon malzemeler yerine masif ahşap tercih ettik. Aydınlatmadan zemin kaplamalarına, oyun alanlarından bahçe düzenlemesine kadar her ayrıntıyı pedagojik kriterlere göre planladık. Burada çocuklarımızın doğayla bağ kurabileceği yaşayan bir ekosistem oluşturduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimiyle Bilge Çocuk Montessori Anaokulu resmen hizmete açıldı. Davetliler daha sonra okulu gezerek eğitim alanları hakkında bilgi aldı.