Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Projesi” kapsamında devam eden kurs, İl Müdürü Şahit Aydın ve İl Müdür Yardımcısı Atilla Kurt tarafından ziyaret edildi.

Şehit yakınlarına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen ziyarette kursiyerlerle bir araya gelen heyet, samimi sohbetler gerçekleştirdi. Kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri inceleyen İl Müdürü Şahit Aydın ve İl Müdür Yardımcısı Atilla Kurt, çalışmaların ortaya çıkış hikâyelerini dinleyerek kursiyerlerin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, aziz şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Ziyarette, şehit ailelerinin sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyen projelerin önemine vurgu yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü ön plana çıkaran çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, şehit ailelerine yönelik sosyal destek faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi