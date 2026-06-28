İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen “Maarifin Kalbinde Ses Yarışması” Büyük Finali, Devlet Tiyatro Salonu’nda 24 ortaokulun katılımı ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile birlikte okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen yarışma ile öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin keşfedilmesi, estetik duyarlılıklarının geliştirilmesi, kültürel değerlerimizle bağ kurmaları ve özgüven kazanmaları amaçlandı. İl genelindeki ortaokullardan öğrencilerin sahne aldığı programda, millî kültürümüzün önemli unsurlarından olan türküler başarıyla icra edildi. Öğrenciler sergiledikleri performanslarla hem sanatsal birikimlerini ortaya koydu hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sundu.

Yarışma süreci boyunca öğrenciler; disiplinli çalışma, sorumluluk alma, kendini ifade etme ve sahne deneyimi kazanma fırsatı elde etti. Aynı zamanda okullar arası iş birliğinin güçlendirilmesine, öğrenci-öğretmen-veli etkileşiminin artırılmasına ve sanatın eğitici gücünün daha geniş kitlelere ulaştırılmasına önemli katkılar sağlandı.

Ses yarışması sonucunda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu öğrencisi Meliha Bezaz birinci olurken, Doğa Koleji’nden Zeynep Belis Kara ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Duygu Doğanay il üçüncüsü oldu. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere protokol tarafından değişik ödül ve hediyeler verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Geleceğin sanatçı adaylarının yetişmesine zemin hazırlayan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi