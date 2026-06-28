Çorum’da Gençlik ve Spor Festivalleri kapsamında Dünya Yoga Günü dolayısıyla yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Yunus Emre Parkı’nda yapıldı. Şehrin merkezi noktalarından biri olan ve günün her saatinde farklı yaş gruplarından vatandaşları ağırlayan Yunus Emre Parkı’nda gerçekleştirilen programda, nefes, hareket ve farkındalık temelli yoga uygulamaları yapıldı.

Etkinlikte sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken, sporun ve aktif yaşamın her yaşta günlük hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, vatandaşların sporla buluşmasını sağlayan etkinliklerin devam edeceği belirtilerek, programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ