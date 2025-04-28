Çorum'un Sungurlu ilçesi Arıcı köyünde besicilik yapan Salman Keyvanoğlu’nun yetiştirdiği “simental” cinsi boğa heybetiyle dikkat çekiyor. Salman Keyvanoğlu’nun, buzağıdan beri büyük bir özenle bakıp büyüttüğü boğanın ağırlığı Kurban Bayramı yaklaşırken 1 tona ulaştı.

Salman Keyvanoğlu, 25 aydır özenle yetiştirdiği boğayı Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını belirterek, “Ben onu özenle besleyip baktım. Şimdi ayrılık zamanı.” dedi. Keyvanoğlu, boğasını özel olarak uyguladığı arpa ile besleme yöntemleriyle yetiştirdiğini söyleyerek, “Her yıl kurban bayramı öncesi satmak üzere büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. Bu yılda özenle baktığım kendi ineğimizin buzağısı artık büyüdü. Boğayı veteriner kontrolünde çok özel olarak besledim. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Ağırlığı 1 tona ulaştı, belki 1 tondan da fazla.” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi