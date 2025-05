Ehliyet sahibi milyonları ilgilendiren yeni düzenleme gündemde. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle birlikte, trafik güvenliğini artırmak ve sürücü hatalarını en aza indirmek için kapsamlı adımlar atılıyor. Özellikle 65 yaş üstü sürücüler, yeni getirilecek test zorunluluğu nedeniyle dikkatli olmalı. İşte, ehliyet sahiplerini doğrudan etkileyen yeni kurallar ve zorunlu hale gelen uygulamanın tüm detayları…

TEST ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan yeni tasarıda en dikkat çeken maddelerden biri, yaşlı sürücüler için yıllık test zorunluluğu oldu. Yapılacak düzenlemeye göre:

65 yaş ve üzerindeki sürücüler, her yıl fiziksel ve psikolojik yeterlilik testinden geçmek zorunda olacak.

Bu testler, sürücülerin refleks, dikkat, görme ve genel sağlık durumlarını değerlendirecek.

Testlerde başarısız olan sürücüler trafikten süresiz olarak men edilebilecek.

KIRMIZI IŞIK VE HIZ İHLALLERİNE YENİ YAPTIRIMLAR

Yeni düzenlemede sadece yaşlı sürücüler değil, tüm ehliyet sahipleri için de önemli değişiklikler var. İşte bazı kritik başlıklar:

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ciddi oranda artırılacak.

Hız sınırını aşanlara uygulanan para cezaları iki katına çıkabilecek.

Alkollü araç kullanımı durumunda ehliyete el koyma süresi uzatılacak.

HER YIL KONTROL, HER YIL DEĞERLENDİRME

65 yaş üstü ehliyet sahipleri, artık her yıl yenilenen sağlık kontrollerine tabi tutulacak. Bu kapsamda uygulanacak testlerde:

Göz sağlığı ve görme keskinliği,

Refleks hızı ve karar verme yeteneği,

Genel psikolojik durum değerlendirilecek.

TRAFİKTEN ÖMÜR BOYU MEN MÜMKÜN OLACAK

Yeni düzenleme ile testlerde başarısız olan sürücüler için ömür boyu trafikten men edilme ihtimali de ortaya çıkıyor. Bu uygulama ile:

Sürücülük yeteneğini kaybeden bireylerin yasal olarak araç kullanmalarının önüne geçilecek.

Ehliyeti olan ancak aktif olarak trafiğe çıkması riskli görülen kişilerin kontrolsüz araç kullanımı engellenecek.