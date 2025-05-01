Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında yine vatandaşlarla buluşacak.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde ülke genelinde hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” halk buluşmalarının ikincisi yarın (2 Mayıs 2025 Cuma günü) saat 14.00’te Ulucami yanındaki Tarihi Çorum Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

PROJELER ANLATILACAK,

SORULAR CEVAP BULACAK

“Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının ilk toplantısı yoğun katılımıyla Bedesten’de yapılmıştı. İkinci toplantı ise Tarihi Çorum Meydanı’nda yapılacak. Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verip, vatandaşların sorularını cevaplandıracak.

AŞGIN’DAN DAVET

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Katılımcı ve milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla şehri birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda ikincisi gerçekleştirilecek ve güzel şehrimiz Çorum’u birlikte konuşacağımız buluşmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ