Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Nisan ayı Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında, OSB Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Çorum OSB’nin büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda düzenlenen Nisan ayı Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı’na Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Toplantının ana gündem maddelerini; sanayicilerin talepleri, kiralama ve satışı yapılan parsellerin değerlendirilmesi ile bölgedeki gelişim projeleri oluşturdu.

Toplantıda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli hazırlıkları süren Çorum OSB Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) projesi de masaya yatırıldı. Eğitim merkezinin planlaması hakkında bilgi veren ASO Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Ruhi Kılıç, projeyle ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Dr. Ruhi Kılıç’ın sunumunun ardından, Müteşebbis Heyet üyeleri projeyle ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

OSB'de sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunması beklenen merkezle ilgili çalışmaların, heyetin değerlendirmeleri doğrultusunda devam ettirilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut sanayi parsellerine yönelik kiralama ve satış süreçleri ele alındı. Gelişen sanayi altyapısı, yatırımcı talepleri ve bölgede artan üretim hacmi çerçevesinde, parsel dağılımlarının etkin şekilde planlanması vurgulandı.

Editör: HABER MERKEZİ