İl Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde 8 alkollü, 12 ehliyetsiz, 4 yetersiz ehliyetle araç kullanan 1 sahte plakalı ve 8 aracında trafiğe aykırı ışık donanımı bulunan sürücülere toplamda 386 bin 630 lira ceza uygulandı.

Alkollü araç kullanan 8 sürücü ifade işlemleri gereği polis merkezine götürülürken, trafikten men edilen araçlar çekici marifeti ile otoparka kaldırıldı.

Ayrıca, arama yapılan bir araçtan 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK