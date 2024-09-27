Şamlıoğlu Toyota Plaza'da yapılan teslim törenine Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Toyot Şamlıoğlu Plaza sahibi Onur Şamlıoğlu, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Altıkardeş, Muharrem Sarıaslan, Mehmet Fatih Altan, Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum’daki mesleki ve teknik eğitimin üreten, geliştiren ve topluma katkı sunan bir nitelikte olduğunu ifade etti. Öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen okulların teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlere de önem verdiğini söyleyen Vali Yardımcısı Mercan, bu kapsamda Toyota tarafından Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe edildiğini belirtti. İlgili alanda eğitim gören öğrencilerin araçları inceleyeceğini kaydeden Mercan, yapılan hibeden dolayı Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.'ye ve Çorum Şamlıoğlu Plazaya teşekkür etti.



ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ DENEYİM KAZANACAK

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edilen araç, okulun ve ilgili bölümlerde eğitim alan öğrencilerin pratik yapmaları için kullanılacak ve öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına yardımcı olacak. Ayrıca araç desteğinin yanında Toyota Türkiye A.Ş tarafından, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 3 adet motor ve 3 adet şanzıman hibe desteği verilecek.