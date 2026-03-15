Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Akkaş ile özel hastanelerde görev yapan doktorların Tıp Bayramını kutlayan CHP heyeti, daha sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret ederek doktorların, sağlık personelinin bayramını kutladı.

Sağlığımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramını tebrik eden CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, sağlık sektöründe yaşanan sorunların acilen çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Dinçer Solmaz, sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirerek, sağlık alanındaki sorunların çözümü için daha fazla destek verilmesi ve adım atılmasının şart olduğunu kaydetti.

Özel hastanelerde görev yapan doktorlar ise yeşil pasaport uygulamasının sadece devlet hastanelerinde görev yapanları değil, tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorları da kapsaması gerektiğini belirterek, yeşil pasaport mağduriyetinin giderilmesi noktasında CHP’den destek istedi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da özel hastane doktorlarının talebini yerinde ve çözülmesi gereken bir talep olarak değerlendirerek, bu sorunların CHP iktidarında çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

Tıp Bayramı ziyaretlerine; CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR