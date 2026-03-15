Çorum’da aile hukuku bilincini artırmaya yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Çorum Barosu tarafından desteklenen ve Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yürütülen “Aile Destek Projesi” kapsamında düzenlenen “Aile Hukuku” konulu psikososyal eğitim seminerinde, Baroyu temsilen Avukat Elif Nur Öztürk konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde aile içi ilişkilerde bireylerin sahip olduğu hak ve yükümlülükler, evlilik birliği içinde eşlerin sorumlulukları, velayet ve nafaka süreçleri, boşanma davalarında izlenen yasal prosedürler ile aile içi şiddet durumlarında başvurulabilecek hukuki yollar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara, özellikle 6284 sayılı Kanun kapsamında sunulan koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Avukat Elif Nur Öztürk, aile hukukunun yalnızca dava süreçlerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal barışın ve aile bütünlüğünün korunması açısından bilinçli hareket edilmesi gereken bir alan olduğunu vurguladı. Hak arama yollarının doğru ve zamanında kullanılması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, hukuki farkındalığın artırılmasının olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Eğitim programına katılan vatandaşlar, günlük yaşamda karşılaşılabilecek hukuki sorunlara ilişkin sorularını doğrudan uzmanına yöneltme imkânı buldu. Karşılıklı soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde ilerleyen seminerde, özellikle boşanma sürecinde çocukların üstün yararı, mal paylaşımı rejimleri ve arabuluculuk uygulamaları konularında yoğun ilgi oluştu.

Vakıf yetkilileri, “Aile Destek Projesi” kapsamında düzenlenen psikososyal eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Program sonunda, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak toplumsal farkındalığa katkı sunan Avukat Elif Nur Öztürk’e teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi