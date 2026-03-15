Baro evsahipliğinde yapılan seminerde, 2. Aile Mahkemesi Hakimi Buse Çubukçuoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

“Uygulamada Boşanma Davaları” başlığıyla gerçekleştirilen eğitimde, boşanma davalarının yargılama süreci, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken usul hükümleri ele alındı. Çubukçuoğlu, mesleki deneyimlerinden örnekler paylaşarak stajyer avukatlara uygulamaya yönelik önemli bilgiler aktardı.



Seminerde katılımcıların soruları da yanıtlanırken, aile hukuku alanında güncel uygulamalar ve içtihatlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Program, stajyer avukatların mesleki gelişimine katkı sunmayı amaçladı.

Çorum Barosu, bilgi ve deneyimlerini paylaşan Hakim Buse Çubukçuoğlu’na ve seminerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.