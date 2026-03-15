Ehli Beyt Vakfı Basın Sözcüsü Teoman Şahin, Çorumlu Aleviler olarak Ehlibeyt Camilerinde Kadir Gecesini kutladıklarını bildirdi.

Teoman Şahin, kutlamaya dair paylaşımında şu bilgileri yer verdi: “12 İmamlardan gelen rivayetlere göre Kadir gecesi Ramazan ayının 19,21 yada 23. Gecelerinden birisidir ve dünyanın her tarafındaki aleviler bu üç gece uyumazlar ve geceyi ihya edici ibadetler yaparlar.

Çorum'da yaşayan Aleviler de kendi kurdukları camilerinde maaşını kendilerinin ödediği hocaları Özgür Arapoğlu eşliğinde kadir gecelerini anarlar ve Allahtan af ,bağışlanma isterler. Bu yılda aynı şekilde iftardan sonra Ehli Beyt camilerinde toplanan Aleviler akşam ve yatsı namazlarını peşpeşe 12 İmam yoluna göçre (Caferi) kıldıktan sonra sabaha kadar çeşitli ibadetler yaptılar”

Alevilerin Kadir gecesi ibadetleri vakıfta verilen sahur yemeği ve kılınan sabah namazı ardından sona erdi.

