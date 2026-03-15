14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iftar düzenlendi. Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eşi Nilgün Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Anılcan Tahsin Karahan, hastane yönetimi ile hastanede görev yapan hekimler katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in selamlama konuşmasının ardından Vali Ali Çalgan, insan sağlığını korumak ve yaşatmak için büyük bir özveriyle görev yapan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Tedavi gören tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ilerek çok güçlü bir sağlık ordusuna sahip olduğumuzu belirten Vali Çalgan, sağlık çalışanlarının doğal afetlerde, salgın hastalıklarda, en son pandemide olduğu gibi bir çok sınavdan başarıyla çıktıklarını da belirtti.

Sağlık hizmetlerinin her kademesinde fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının toplum için büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Vali Çalgan, özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Program, sağlık çalışanları ve protokol üyelerinin sohbetiyle sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK