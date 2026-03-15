Kalp yetmezliği nedeniyle 73 yaşında aramızdan ayrılan reklam dünyasının duayen ismi Çorumlu hemşehrimiz Alinur Velidedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Hukukçu ve akademisyen Ord. Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu ve Türk reklam dünyasının önemli ismi Alinur Velidedeoğlu’nun cenazesi Şakirin Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine iş dünyasının yakından tanıdığı Ersoy Çetin, Mustafa Taviloğlu, Aydın Polatcan, Haldun Demirhisar, Ralf Tezman, Cefi Kamhi, Osman Çarmıklı, Hüsnü Güreli, Ömer Seval, Özcan Tahincioğlu, Selma Türkeş, Ender ve Derin Mermerci ile fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz, organizatör Ahmet San, yazar Sunay Akın, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Birçok markanın reklam filmine imza atan, reklamcılıktaki başarısını uluslararası sinema projelerine de taşıyarak “The Ottoman Lieutenant” (2017), “Harvard Man” (2001) ve “Black & White” (1999) gibi yapımların yapımcılığını üstlenip Türk sinemasını küresel ölçekte temsil eden Velidedeoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

Alinur Velidedeoğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet’te bulunan aile kabristanına defnedildi.

