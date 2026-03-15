Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ziyarete Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Kuyucu ve MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. MHP heyeti, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek Tıp Bayramı’nı tebrik etti.

Ziyarette Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç başta olmak üzere acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarıyla görüşen Milletvekili Kayrıcı, sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının gece-gündüz demeden insan hayatı için büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını belirten Vahit Kayrıcı, sağlık personelinin toplum için son derece önemli bir hizmet sunduğunu ifade etti.

Kayrıcı, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ