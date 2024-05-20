Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Bodrum FK ile bugün sahalarında oynayacakları play-off yarı final ilk maçında avantajlı bir skor alıp Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.

Kocaelispor maçında takımlarına destek olan taraftarlara teşekkür eden Tuğrul Topuz, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, “TFF Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turunda kendi sahamızda karşılaştığımız Kocaelispor maçında 90’ dakika boyunca takımımıza itici güç olduğunuz için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim.

TFF Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final müsabakasında karşılaşacağımız Bodrumspor maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. Çift ayaklı maçın ilkini kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçtaki hedefimiz avantajlı skor elde ederek hedefimiz olan Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmaktır. Yolun sonu Süper Lig” ifadelerini kullandı.