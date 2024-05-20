Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonası 15-18 Mayıs tarihleri arasında Sinop'ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ringe çıktığı şampiyonaya Çorumlu sporcular damga vurdu. Erkeklerde Çorum Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Toprak Özdemir 57 kiloda, kızlarda ise Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Sılak Uşak 60 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Kızlar 33 kiloda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu'ndan Ecrin Nazlı Çağlar, 42 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Ecrin Su İlhan, erkekler 48 kiloda Yavruturna Ortaokulu'ndan Ömür Köse, 51 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'ndan Şeyma Salman ve erkekler 60 kiloda Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Şükrü Bozkan ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.



Editör: RIFAT KARA