Ahlatcı Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off yarı final ilk maçında konuk edeceği Bodrum FK ile tarihinde 5. kez karşılaşacak. Geride kalan 4 maçın 1’i berabere biterken, galibiyetlerde Ahlatcı Çorum FK 2-1 üstün durumda.

Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Muğla ekibiyle bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk kez 2021-2022 Sezonunun 11.haftasında Bodrum’da karşılaşırken, Ahlatcı Çorum FK 2-1 kazandı. 30.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti.

İki takım bu sezon da 1.Lig’de rakip oldu. 7.haftada Bodrum’da oynanan maçı Bodrum FK 2-1 kazanırken, 24.haftada Çorum’da oynanan maçta ise aynı skorla Ahlatcı Çorum FK sahadan galip ayrıldı.