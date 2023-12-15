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Meslek Yüksekokulları Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Arabica Coffe House eğitim ekibinden Ufuk Çat ve Ali Kaan Tuzsuz konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan Çorum Arabica Coffe House Yöneticisi Zeynep Çenesiz Yarımca, “Ülkemizde her geçen gün gelişen ve önem kazanan kahve sektörünün öncülerinden olan Arabica Coffee House Ankara merkezli olarak 2014 yılında kurulmuştur. Yüzde 100 yerli ve milli bir marka olan Arabica Coffee House, tamamen bir girişimcilik firmasıdır. ‘Fark Yarat Öncü Ol’ sloganı ve ‘İyi Kahve’ vurgusuyla, misafirlerini merkez alan bakış açısını korumakta, kalitesi ve butik hizmet anlayışından ödün vermeksizin sektör liderliği hedefine adım adım yürümektedir.” dedi.



Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar ise 2021 yılı Aralık ayından itibaren özverili çalışmalar ile etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederek kulübün yeni konsepti olan markaların “Nutri-Food” yolcuğunun ilkini Arabica Coffe House firmasıyla düzenlediklerini söyledi. Afşar, her ay bir firmayı üniversitede ağırlayacaklarını ve kulüp üyelerini, akademisyenleri ve öğrencileri firmalarla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Eğitmenler Ufuk Çat ve Ali Kaan Tuzsuz, kahvenin yolculuğuna dikkat çekerek şöyle devam ettiler:

“Kahve kökboyası familyasına ait olan çalı türünde bir bitkidir. Bu bitkiden elde edilen meyve ve meyve çekirdeklerine de kahve adı verilmektedir. Kahve kavramı coffea türü olarak bilinen bitki familyası olarak da bilinmektedir. Dünya üzerine bulunan kahve bitkilerinin tarihi yaklaşık olarak M.Ö 400-600 yüzyılları aralığında Arap yarımadasına yakın bir bölgede keşfedilmiştir. Arap yarımadasında yaşamış olduğu düşünülen Kaldi isimli bir keçi çobanı tarafından keşfedilmiştir. Kahve bitkileri 36 yıla kadar dayanan hayat süreçlerinde uzun ve meşakkatli serüvenlerden geçmekteler. Arabica bitki türü yüksek irtifalarda ve düşük kafeini ile öne çıkan kahve tutkunlarının ilgisini çeken en popüler kahve bitkisidir. Arabica bitki türü ayrıca dünyada keşfedilen ilk kahve bitkisinin de atası olarak görülen özel bir türe sahiptir. Bu bitki türü genel anlamda dünyada sadece kahve olarak tanıdığımız likit içecekler için kullanılmaktadır. Bunun ana sebebi ise içerisinde bulundurduğu düşük oranda kafein ve lezzetli aromalar sayesinde kahve tutkunlarının vazgeçemediği en temel bitkidir.”

Program sonunda, Beslenme ve Diyetetik Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş, Ufuk Çat ve Ali Kaan Tuzsuz’a teşekkür belgesi takdim etti.

Program, katılımcılara kahve ikramı ile sona erdi.

Konferansa, Beslenme ve Diyetetik Kulübü üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.