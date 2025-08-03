Sevilen sanatçıların sahne aldığı şenlikte alanı dolduran birlerce kişi unutulmaz bir gün yaşadı. Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumunda gerçekleştirilen şenlikte sevilen sanatçı Serpil Efe’nin yanı sıra Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan sahne aldı.

FASULYE YARIŞMASI

Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edildiği şenlikte ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlendi. Kızılpınar bölgesinde iklim ve hava şartlarından dolayı oldukça kaliteli, verimli ve lezzetli fasulye yetiştiriliyor.

Karagöl Fasulye Şenliği kapsamında düzenlenen fasulye yarışması da çekişmeli geçti. En güzel fasulye yarışmasının şampiyonu Birgül Güler oldu.

Fasulye yarışmasında birinciliğe Birgül Güler, ikinciliğe Rafet İçer, üçüncülüğe ise Ahmet Güler seçildi.

Dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli firmaların hediyelerini protokol üyeleri verdi.

Bazı işadamları ve firmaların sponsorluğunu üstlendiği şenlik coşku ve olgunluk içerisinde tamamlandı.

Şenliğin sunucusu Seyfettin Servet Mete de performansıyla ve yaklaşımı ile göz doldururken, sponsorluklar, yarışmalar ve katılımcıların bağışları ile köy bütçesine önemli katkılar sağladı.

2025’İN AĞASI MUTLU ÜNAL

Karagöl Şenliğinde ağalık yarışması bir hayli çekişmeli geçti. Kınalı koçun satışa sunulduğu yarışmada adaylar açık artırma usulü kıyasıya yarıştı. Ağalık yarışını Laçin-Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal kazandı.

SANATÇILAR COŞTURDU

Sanatçılar kimi zaman duygulu, kimi zaman hareketli parçalarla türkü tadında bir gün yaşatırken, katılımcılar ise sanatçıların müziği eşliğinde bol bol halay çekti. Kol kola, omuz omuza halay çeken katılımcılar, meydanı doldurdu.

Mangalların yakıldığı, semaverlerin kaynatıldığı, vatandaşların birbirleri ile sohbet ederek piknik yaptığı buluşma oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Köy Muhtarı Ekrem Uyar ve Dernek Başkanı Menduh Günen, şenliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Kızılpınar Köyü Karagöl Fasulye Şenliğine; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Yusuf Sapancı ve Ömer Boyraz, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, şenlik ana sponsoru iş insanı Halis Durkaya, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Sahibi İrfan Yaşar, Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Coruk, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz ve yönetimi, Özel Hastane Müdürü Türker Cengiz, CHP İl ve Merkez İlçe Çorum İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkempınarı Muhtarı Mecit Yaşar, Bahçelevler Mahallesi eski Muhtarı Hasan Kızıltepe, iş insanı Zafer Kalem, Gazeteciler; Güngör Atak, Kubilay Olcan ve Satılmış İnaç, çevre köylerin muhtarları ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.