Festivale, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da onur konuğu olarak yer aldığı açılış programında Açılışta ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel; T.C. Cumhurbaşkanlığı KKTC Koordinatörü ve önceki dönem Azerbaycan Büyükelçisi ile AK Parti Çorum Milletvekili Doç. Dr. Cahit Bağcı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar ve protokol üyeleri de yer aldı.

Açılışta yurtdışından gelen misafirler halk oyunları gösterileri ve yöresel stantlarla karşılandı. Festivalde, patates üretiminin yanı sıra Beyarmudu’nun ve KKTC’nin kültürel zenginliği tanıtıldı.

Başkan Aşgın, festival kapsamında Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, belediye meclis üyeleri ve bölge halkıyla bir araya geldi. Festival alanındaki stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Kardeş şehir ilişkilerinin iki belediye arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak Beyarmudu ile kültürel ve sosyal iş birliklerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK