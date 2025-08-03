Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmaya Karadeniz bölgesi illerinden 9 din görevlisi katıldı. Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Şakir Uzun'un başkanlık ettiği değerlendirme komisyonunda, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, Samsun İlkadım İlçe Vaizi Faysal Özdoğru, Rize Hemşin İlçe Müftüsü Mehmet Zahid Demir, Sinop Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen yer aldı.

Öğle namazı sonrasında başlayan programda din görevlileri, tek tek hutbeye çıkarak öncesinde kendilerine verilen farklı konulardaki hutbeleri en etkileyici şekilde sunmak için çaba sarf ettiler.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, yarışmacılara “hoş geldiniz” diyerek başarılar dilerken, yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yarışmada Samsun Tekkeköy’den katılan Emrullah Gürler birinci olurken, Rize’den Yakup Yazıcı ikinci, Ordu Ünye’den Hasan Cihan üçüncü oldu.

Program, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine hediye verilmesiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi