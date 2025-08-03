Songül – Celalettin Kızılkaya çiftinin kızları Gülbeyaz ile Satı – Serhat İlker Uysal çiftinin oğulları Laçin, görkemli bir düğün töreni ile ömür boyu mutluluğa “evet” dediler.

Genç çiftin kına merasimi; Çırağan Sarayı’nda, düğün balosu ise Güleryüz Düğün Salonu’nda yoğun bir katılım ve coşku içerisinde gerçekleştirildi. Düğüne; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası eski Başkanı Mehmet Sayan, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile genç çiftin aile yakınları katıldı.

Bayrak kaldırma ve gelin alma programları Anadolu’nun gelenek ve göreneklerine uygun olarak yapılırken, genç çiftin nikahını ise Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan kıydı. Sedat Genç, Mehmet Sayan, Müslüm Seyis ve Bektaş Seyis ise nikah şahidi oldu.

Davetliler ve protokol üyeleri, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, Kızılkaya ve Uysal ailelerini tebrik etti. Davetliler, düğün töreninde doyasıya eğlenerek, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.