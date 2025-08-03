Semra – Sefa Batak çiftinin oğulları Berat Efe, sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Siyaset, meslek örgütü ve iş dünyasını buluşturan düğün programı, renkli görüntülere sahne oldu.

Güleryüz Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Merkez ilçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, CHP Merkez ilçe Başkan Yardımcısı Resul Yiğitoğlu, CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş, iş insanları; Halis Durkaya, Arap Gürlek, Ahmet Ceyhan, Zafer Kalem, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Çorum Mercek Haber Genel Yayın Yönetmeni Kubilay Olcan, CHP önceki dönem yöneticileri; Kenan Özcan, Hüseyin Bilir, Talip Eken, Nilgün Dalkılıç, Bağdat Erzurumlu, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Türkmen Aksoy, Ali Aslan Koçak, Halil İbrahim Kaçay, muhtarlar, Migros Mağaza Müdürü Kenan Kalender ile çok sayıda davetli katıldı.

Sünnet düğünü boyunca davetliler yerel sanatçı Nazlı Kalender’in canlı müzik eşliğinde oyunlara eşlik ederken, animasyon gösterileri ise programa renk kattı.

Etkinlik sırasında kına merasimi de düzenlendi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ