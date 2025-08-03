Dudu – Kenan Sir çiftinin kızları Aleyna ile Sevim – Ercan Koparan çiftinin oğulları Alperen Can, coşkulu bir törenle ömür boyu mutluluk için “evet” dedi. Yıldızpark Düğün Salonu’nda yemekli olarak düzenlenen düğün törenine protokol üyeleri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Davetliler canlı müzik eşliğinde eğlenerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Düğüne Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP önceki dönem milletvekili Feridun Ayvazoğlu, 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili, eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, CHP İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, CHP önceki dönem Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Belediye Muhtarlar Müdürü Mustafa Kanat, ADD Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak, CHP eski il başkanları, iş insanları; Halis Durkaya, Arap Gürlek, Suat Atalay ile çok sayıda davetli katıldı. Düğün balosu sırasında genç çiftin kına merasimi de gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve protokol üyeleri ile birlikte genç çifte Türk bayrağı ve düğün hediyesi takdim etti.

Davetliler, yerel sanatçı Nazlı Kalender ve saz arkadaşları; Ercan Aygün, Hakan Katı ve Ünal Kaya’nın canlı müziği eşliğinde doyasıya eğlendi.

Muhabir: Haber Merkezi